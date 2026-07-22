Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um 26 Prozent auf 166,5 Millionen Euro nach oben. Der Gewinn zog um 55 Prozent auf rund 61 Millionen Euro an. Damit übertraf Flatexdegiro die Erwartungen der Experten.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Flatex-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fünf Prozent zum Xetra-Schluss zu./zb/he

(AWP)