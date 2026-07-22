Der Onlinebroker Flatexdegiro hat nach einem starken zweiten Quartal erneut die Gewinnprognose erhöht. Das erst im Juni angehobene Umsatzziel wurde dagegen bestätigt. Dank der hohen Wachstumsraten, steigender Margen und einer anhaltenden Fokussierung auf Kostendisziplin rechnet der Flatexdegiro-Vorstand im laufenden Jahr jetzt mit einem Gewinn von 200 bis 230 Millionen Euro - das wären 25 bis 43 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Das im MDax notierte Unternehmen hatte erst im Juni die Prognose für den Überschuss auf 200 Millionen Euro nach oben korrigiert. Die damals ebenfalls erhöhte Prognose für den Umsatz wurde nach der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal bestätigt. Demnach soll der Erlös um 16 Prozent auf rund 650 Millionen Euro anziehen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.