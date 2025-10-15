Das Konzernergebnis sieht das Unternehmen jetzt bei 150 bis 160 Millionen Euro nach 128 bis 139 Millionen Euro davor. Auf Basis der aktuellen Vorhersage würde Flatexdegiro das Ergebnis im Vorjahresvergleich um 34 bis 43 Prozent steigern.
Im dritten Quartal legte der Umsatz um 18 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 132 Millionen Euro zu. Das Ergebnis stieg um mehr als die Hälfte auf 39 Millionen Euro.
Die Neuigkeiten sorgten bei Anlegern für gute Stimmung. Die Flatexdegiro-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./he/ajx
(AWP)