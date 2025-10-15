Der Online-Broker Flatexdegiro rechnet angesichts des anhaltend starken Wachstums und der erfolgreichen Kostenkontrolle mit mehr Umsatz und Gewinn im Jahr 2025 als zuvor. Der Erlös werde zwischen 530 und 550 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Ursprünglich war Flatexdegiro von 499 bis 518 Millionen Euro ausgegangen. Die neue Prognose entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 bis 15 Prozent.