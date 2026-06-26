Der Vorstand rechne nun mit einem Umsatz von rund 650 Millionen Euro, was einem Wachstum von etwa 16 Prozent gegenüber 2025 entspreche. Bisher wurde hier nur ein Wachstum von 5 bis 10 Prozent auf 588 bis 616 Millionen Euro angepeilt. Zudem soll das Konzernergebnis voraussichtlich bei rund 200 Millionen Euro liegen, ein Anstieg um etwa 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt hatte das Management hier ein Wachstum um 5 bis 15 Prozent auf 168 bis 184 Millionen Euro auf dem Zettel.