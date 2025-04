Der Onlinebroker Flatexdegiro will nach einem langen Führungsstreit den Banken- und Finanz-Manager Hans-Hermann Lotter zum neuen Oberaufseher machen. Das machte das Unternehmen am Freitag mit der Tagesordnung zur Hauptversammlung am 2. Juni bekannt. Lotter stellt sich den Aktionären für eine Amtszeit von drei Jahren zur Wahl in den Kontrollrat und soll im Erfolgsfall auch die Führung des Gremiums übernehmen, wie das Frankfurter MDax -Unternehmen mitteilte.