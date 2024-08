Das ursprüngliche Ziel der Bundesregierung, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen in Deutschland entstehen sollen, liege nun für diese Legislaturperiode in «unerreichbarer Ferne», sagt der Ökonom Sebastian Dullien vom gewerkschaftlichen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Er sieht die Europäische Zentralbank mit ihrer bislang nur vorsichtigen Zinssenkung in der Verantwortung: «Das Zögern der Notenbank verschärft damit die Konjunkturflaute in Deutschland sowie die Probleme am deutschen Wohnungsmarkt.» Eine Trendwende sei frühestens im späteren Jahresverlauf 2025 zu erwarten, wenn Zinssenkungen auf die Baunachfrage durchschlagen.