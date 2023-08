Hohe Inflation, stockender Konsum, schwächelnde Weltkonjunktur - die deutsche Wirtschaft kommt in diesem Jahr einfach nicht in Schwung. Viele Volkswirte rechnen inzwischen mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr. Europas grösste Volkswirtschaft bewege sich «weiterhin im Dämmerzustand zwischen Stagnation und Rezession», konstatiert ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Das am Freitag vom Statistischen Bundesamt für das zweite Quartal bestätigte Nullwachstum trage nicht gerade dazu bei, die Debatte über Deutschland als «kranker Mann Europa» zum Verstummen zu bringen. Nicht alle Experten sehen die Lage so düster.

25.08.2023 10:53