Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins ​erklärte, ​das Aussetzen steriler Fliegen sei das ⁠wirksamste Mittel, um den Parasiten zu bekämpfen. ​Diese Methode hatte bereits ⁠in den 1960er Jahren zur Ausrottung des Schädlings in den USA ‌geführt. Für Menschen besteht Experten zufolge nur ein geringes Risiko. Eine Infektion bei Tieren kann zwar geheilt werden, die Behandlung ‌ist jedoch zeitaufwendig und teuer, da Hunderte Larven ​entfernt und die Wunden desinfiziert werden müssen. (Bericht von Heather Schlitz, Tom Polansek und Cassandra Garrison, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie ‌sich bitte an unsere ​Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)