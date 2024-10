Grundsätzlich ist die Zufriedenheit gross

Alles in allem muss jedoch auch erwähnt werden, was bei den wichtigsten Ergebnissen der Sotomo-Studie als Erstes aufgeführt wird: Die erwerbstätige Bevölkerung in der Schweiz ist grossmehrheitlich zufrieden mit ihren Arbeitszeitmodellen (89 Prozent sehr oder eher zufrieden) und deren Vereinbarkeit mit ihrem Sozial- und Familienleben (von 86 Prozent als gut oder eher gut beurteilt).