Ein Viertel der Erwerbstätigen arbeitet regelmässig am Wochenende. 26,5 Prozent der Beschäftigten tun dies regelmässig samstags und 15,8 Prozent regelmässig sonntags. Frauen sind häufiger am Wochenende tätig als Männer. Am Wochenende gearbeitet wird beispielsweise in Restaurants, Hotels und in der Landwirtschaft.