Die Menschen im US-Bundesstaat Florida bereiten sich auf die Ankunft des Hurrikans «Helene» vor. Es wird erwartet, dass der Sturm am Donnerstag als Hurrikan der Kategorie drei auf Land trifft. Entlang der gesamten Westküste Floridas sowie in der Region Big Bend im Norden des Bundesstaates könne es zu lebensbedrohlichen Sturmfluten kommen, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. Auch im Süden des angrenzenden Bundesstaates Georgias rechne man mit gefährlichen Winden in Orkanstärke.