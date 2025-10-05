Der Luftraum über dem Flughafen Vilnius war bis am frühen Sonntagmorgen gesperrt, wie die Flughafenverwaltung auf ihrer Website mitteilte. Flüge nach Vilnius wurden nach Lettland und Polen umgeleitet.
Wie das Nachrichtenportal Lrytas unter Berufung auf einen Sprecher des Flughafens berichtete, wurde der Anflug der Ballons am Samstag gegen 22.16 Uhr entdeckt. Daraufhin sei der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen vorerst gestoppt worden.
Auch ein Flug der Swiss mit 115 Passagieren an Bord musste wegen des Vorfalls nach Riga umgeleitet werden, wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Zudem habe der Rückflug nach Zürich am Sonntagmorgen annulliert werden müssen. Die betroffenen Passagiere würden auf andere Flüge am Sonntag oder Montag umgebucht.
Die Herkunft der Flugkörper blieb zunächst ungeklärt. Das Nationale Krisenzentrum sprach am frühen Morgen von «Schmuggelballons», ohne diesen Begriff näher zu erläutern.
Erst vor wenigen Wochen war der Flugverkehr in Vilnius wegen Drohnensichtungen vorübergehend eingestellt worden. Der europäische Flugverkehr ist in den vergangenen Wochen wiederholt durch Drohnensichtungen und Luftraumverletzungen gestört worden, zuletzt am Flughafen in München.
mk/
(AWP)