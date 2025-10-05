«Schmuggelballons» über Litauen

Der Leiter des Krisenmanagementzentrums, Vilmantas Vitkauskas, sagte im litauischen Rundfunk, der Wind habe in der Nacht aus südlicher Richtung geweht. Dies seien günstige Bedingungen für den Start von derartigen Ballons. «Es ist sehr wichtig, sie aufzuspüren und herauszufinden, wer sie mitnehmen will», sagte er. Derzeit laufe eine intensive Suche nach den Ballons, von denen nach Angaben des Grenzschutzes bislang sieben Stück in verschiedenen Bezirken des Landes gefunden wurden. Mit ihnen seien insgesamt 12.000 Packungen Zigaretten transportiert worden, teilte ein Sprecher der Behörde mit.