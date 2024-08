Mehr Nachtflüge

Insgesamt sei die Zahl der Verspätungen in den hochfrequentierten Sommermonaten etwas gestiegen, schrieb auch der Flughafen Zürich in einer Medienmitteilung vom Montag. So habe die Pünktlichkeit wegen der einschneidenden Regulierungen der europäischen Flugsicherungen, der vielen Gewitter sowie der angespannten geopolitischen Lage in Osteuropa und in Nahost gegenüber den Vormonaten etwas abgenommen.