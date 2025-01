Schlüssel zur Lösung der Migrationsfrage

Von Rom nach Tripolis sind es 1000 Kilometer Luftlinie, von Sizilien aus gerade einmal die Hälfte. Italiens Regierung bemüht sich sehr um die Stabilisierung der Lage in Libyen, das seit dem mit westlicher Hilfe erreichten Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi 2011 nicht zur Ruhe kommt. Nach wie vor stechen viele afrikanische Migranten auf dem Weg nach Italien in Libyen in See. Aus Sicht Italiens liegt in der Stabilisierung Libyens ein Schlüssel zur Lösung der Migrationsfrage.