China ist nach den USA inzwischen der grösste Luftfahrtmarkt der Welt. Typischerweise kauft das Land Maschinen der grossen westlichen Hersteller Airbus und Boeing in grossen Mengen und verteilt sie dann unter den staatlichen Airlines im Land.
Der europäische Hersteller Airbus stärkt mit der Bestellung seine Position gegenüber dem kriselnden US-Konzern Boeing. Dieser hatte in China nach zwei tödlichen Abstürzen seiner Mittelstreckenjets 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 lange kaum mehr einen Fuss auf den Boden bekommen. Im Mai hatte US-Präsident Donald Trump schliesslich einen Auftrag über 200 «grossen» Boeing-Jets bekannt gegeben. Erwartet worden waren allerdings 500 Maschinen.
Mit dem am Freitag veröffentlichten Auftrag hat Airbus im laufenden Jahr bereits rund 250 Jet-Bestellungen aus China erhalten./stw/err/zb
(AWP)