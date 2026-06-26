Der weltgrösste Flugzeughersteller Airbus hat sich einen weiteren Grossauftrag aus China gesichert. Die teilstaatliche Fluggesellschaft China Eastern Airlines unterschrieb eine Vereinbarung über 25 Grossraumjets vom Typ A330neo, wie sie am Freitag in einer Pflichtmitteilung an die Börse erklärte. Die Maschinen sollen in den Jahren 2029 bis 2033 geliefert werden. Der Airline zufolge hat der Auftrag laut Listenpreisen einen Gesamtwert von 9,35 Milliarden US-Dollar (8,2 Mrd Euro). Doch in der Branche sind bei Grossaufträgen hohe Rabatte üblich.