Feste Zeitfenster für Starts und Landungen

Um die Auswirkungen der Verkehrsspitzen abzumildern, sei dieses Jahr neu eine «Slot-Koordination» am Flughafen eingeführt worden, teilten die Verantwortlichen mit. Konkret seien feste Zeitfenster für Starts und Landungen eingerichtet worden. Dies ermögliche einen reibungsloseren Betrieb sowohl an Spitzentagen als auch an Tagen ohne Spitzenbelastung und habe sich im Sommerbetrieb bewährt.