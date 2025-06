Die drei verkehrsreichsten Tage werden voraussichtlich die Sonntage 3. August und 27. Juli sowie Freitag, 1. August sein, wie der Genfer Flughafen am Donnerstag mitteilte. 125 Destinationen, die von 48 Fluggesellschaften bedient werden, stehen den Passagieren in diesem Sommer zur Verfügung. Es sind Destinationen in Europa, Nordamerika, im Nahen Osten und Afrika.