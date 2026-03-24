Bereits bekannt war die Passagierzahl. In Genf wuchs diese im letzten Jahr um 0,3 Prozent auf 17,9 Millionen. Sie lag damit fast wieder auf dem Vor-Pandemieniveau (-0,4 Prozent gegenüber 2019). Besonders stark legte die Frachtsparte zu. Die jährlich Frachttonnage belief sich im vergangenen Jahr auf 94'337 Tonnen, gegenüber 90'696 Tonnen im Jahr 2024.