Die Gründe für den Rückgang der Flugbewegungen im Vergleich zum Passagierwachstum liegen im Einsatz grösserer Flugzeuge und in einer steigenden Sitzplatzauslastung, wie es in der Mitteilung heisst. Dazu komme eine Finanzpolitik des Genfer Flughafens, die die Fluggesellschaften dazu veranlasse, die Auslastung pro Flugzeug zu erhöhen. Im Jahr 2025 lag die Sitzplatzauslastung bei über 76,5 Prozent.