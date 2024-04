80 Massnahmen zur Verbesserung von Technik und Service

In diesem und den beiden nächsten Jahren will der Flughafen mehr als 15 Millionen Euro in technische Verbesserungen und mehr Service investieren. Zu dem Programm «HAMUpgrade» gehören mehr als 80 Massnahmen. Unter anderem sollen die Toilettenanlagen nach und nach saniert und alle mit Trinkwasserspendern ausgestattet werden. Auch die Reinigungsfrequenz will Kunsch erhöhen. «Sauberkeit ist ganz wichtig für das Empfinden, wie gut der Flughafen funktioniert», sagte der Geschäftsführer.