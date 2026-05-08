Das Management hatte mehr Passagiere erwartet

Das Jahresziel von 10,6 Millionen Passagieren verfehlte der Flughafen Köln/Bonn. Die Nachfrage nach Flügen innerhalb Deutschlands sei gesunken und die Wettbewerbsbedingungen blieben schwierig, hiess es vom Management. «Herausfordernd bleiben insbesondere die hohen Standortkosten in Deutschland sowie aktuelle geopolitische Krisen und Konflikte, die sich auf den internationalen Luftverkehr als Ganzes auswirken», sagte Airport-Chef Thilo Schmid und gab das Ziel aus, die Marke von 10 Millionen Reisenden in diesem Jahr wieder zu übertreffen.