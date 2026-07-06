Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben nach eigenen Angaben ihre wirtschaftliche Sanierung rund ein halbes Jahr früher als geplant abgeschlossen. Nach der Bestätigung durch die Finanzierungspartner und einem abschliessenden Gutachten sei der ursprünglich für Ende 2026 vorgesehene Abschluss bereits zum 3. Juli erreicht worden, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) mit.