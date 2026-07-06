Fokus liegt nun auf Wachstum
Nach Jahren der Restrukturierung will sich das Unternehmen nun auf die Weiterentwicklung der Standorte konzentrieren. Im Mittelpunkt stünden die wirtschaftliche Entwicklung der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden sowie die Erschliessung neuer Wachstums- und Ertragspotenziale. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Flughäfen langfristig zu stärken.
Umbaupläne werden weiter geprüft
Die nun ausgerufene Transformationsphase dürfte auch die bereits angekündigten Pläne für die Weiterentwicklung der Flughäfen umfassen. So prüft die MFAG unter anderem einen kleineren Terminalneubau in Dresden sowie neue Abläufe bei der Passagier- und Gepäckabfertigung an beiden Standorten. Konkrete Entscheidungen stehen nach Unternehmensangaben noch aus.
Unternehmen sieht Weichen für die Zukunft gestellt
MFAG-Chef Götz Ahmelmann betonte, die Sanierung sei nie das eigentliche Ziel gewesen, sondern die Voraussetzung, «die Zukunft unserer Flughäfen wieder aktiv gestalten zu können».
Erstmals wieder Gewinn erzielt
Bereits im Geschäftsjahr 2025 hatte die MFAG nach Jahren mit hohen Verlusten erstmals einen Gewinn erzielt. Nach Unternehmensangaben stand unter dem Strich ein Überschuss von 10,5 Millionen Euro. Zugleich überschritt der Konzern erstmals die Umsatzmarke von 200 Millionen Euro. Die Finanzierung der Unternehmensgruppe ist nach Angaben der MFAG bis 2038 gesichert./djj/DP/jha
(AWP)