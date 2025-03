Bei den Flügen in die USA sprach Lammers von einem guten Niveau. Aktuell spüre man auch keine negativen Auswirkungen durch Berichte über Probleme bei der Einreise in die Vereinigten Staaten. Zuletzt hatte es dabei eine Reihe von Festnahmen gegeben, bei denen Personen - auch deutschen Staatsbürgern - trotz vollständiger Papiere die Einreise verwehrt wurde. Teilweise wurden die Betroffenen über Tage oder Wochen in Abschiebe-Anstalten festgehalten./ruc/DP/mis