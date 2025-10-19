Auslöser der Sperre war laut Bundespolizei, dass mehrere Personen - darunter auch Polizisten und Mitarbeiter des Flughafens «verdächtige Wahrnehmungen in der Luft» gemeldet hatten. Ob es sich dabei um Drohnen handelte, ist unklar. Noch in der Nacht stieg ein Hubschrauber der bayerischen Polizei auf und suchte das Gelände ab. Er entdeckte dabei aber weder Drohnen noch verdächtige Personen.