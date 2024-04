Momentan laufen mehrere grosse Bauprojekte am Flughafen, wie Finanz- und Infrastrukturchefin Nathalie Leroy sagte. Dazu gehört unter anderem der Innenausbau des 360 Meter langen neuen Flugsteigs am Terminal 1. Zudem sollen in den kommenden Jahren zehn Parkhäuser modernisiert werden. Es gebe gerade im Bereich der Infrastruktur nach den schweren Zeiten der Pandemie viel zu tun./ruc/DP/mis