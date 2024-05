An den deutschen Flughäfen sind im April die Passagierzahlen langsamer gewachsen als in den Monaten zuvor. 17,4 Millionen Ein- und Aussteiger bedeuteten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar ein Wachstum um 8,9 Prozent, doch im ersten Quartal hatte der Zuwachs noch mehr als 13 Prozent betragen, wie der Flughafenverband ADV am Freitag berichtete.