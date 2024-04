Mallorca-Urlaubern droht auf der spanischen Mittelmeer-Insel eine Ankunft oder Abreise zwischen Müllbergen: Die Gewerkschaftsvertreter der Putzkräfte am Flughafen in Palma haben zu einem Streik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung solle am 27. April beginnen und freitags, samstags und sonntags stattfinden, teilte die Gewerkschaft SiteIB am Donnerstag mit. An den Streiktagen soll demnach für mehrere Stunden am Airport nicht mehr geputzt werden. «Es wird sich eine Menge Müll ansammeln», sagte eine Sprecherin.