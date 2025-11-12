Sowohl für das Flughafen- und Airlinepersonal als auch für die Passagiere soll eine Überprüfung jedoch nur stattfinden, wenn die entsprechende Person ihre ausdrückliche Einwilligung für diese Form der Überprüfung gegeben hat, wie es im Bericht des Bundesrats heisst. Vor der Einwilligung sei die betroffene Person in schriftlicher Form aufzuklären, und es sei dabei insbesondere darzulegen, wie die biometrischen Personendaten verwendet werden.