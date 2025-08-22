Wie die Gewerkschaft VPOD Luftverkehr am Freitag mitteilte, hat AAS vor mehr als zwei Wochen ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden. Über 200 Mitarbeiter könnten ihre Stelle verlieren. Laut der Gewerkschaft verweigerte die AAS bislang Verhandlungen mit ihr für einen fairen Sozialplan.