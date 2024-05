Und die Menschen gaben in den Shops und Gastrobetrieben des Flughafen etwas mehr Geld aus. Der Kommerzumsatz nahm im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent auf 51,3 Millionen Franken zu. Dabei profitierten nur die Läden und Restaurants auf der «Luftseite», also nach der Sicherheitskontrolle, von der Kauflust der Passagiere mit einem Plus von 5,8 Prozent. Dagegen mussten die Shops auf der «Landseite» einen Rückgang von 5,5 Prozent hinnehmen.