Und die Menschen gaben in den Shops und Gastrobetrieben des Flughafen mehr Geld aus. Der Kommerzumsatz nahm im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent auf 49,1 Millionen Franken zu. Mit einem Plus von 10,9 Prozent sind die Umsätze laut den Angaben auf der «Luftseite», also nach der Sicherheitskontrolle, stärker angestiegen als jene auf der «Landseite», die um 7 Prozent zunahmen.