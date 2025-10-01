Mit insgesamt 24'218 Starts und Landungen lag das Verkehrsaufkommen im September um 2,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Damit hat der Verkehr im Vergleich mit den Hochsommer-Monaten Juli und August wieder etwas abgenommen. Auf Monatssicht verzeichnete der September dennoch die dritthöchste Anzahl an Flugbewegungen in diesem Jahr.