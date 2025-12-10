Seit Jahresanfang stieg die Zahl der Passagiere im Jahresvergleich in jedem Monat an und auf Jahressicht steuert der Flughafen auf einen Rekord zu. Im August bei Publikation der Halbjahreszahlen bekräftigte das Management das Ziel, 2025 den Passagierrekord von 31,5 Millionen aus dem Jahr 2019 brechen zu wollen. Im Jahr 2024 waren es 31,2 Millionen gewesen.