Mehr Transitpassagiere

Das Plus bei den Reisenden war in erster Linie auf die lokalen Fluggäste zurückzuführen. Deren Zahl stieg um 8,0 Prozent auf 1,50 Millionen Reisende. Bei den Umsteigepassagiere gab es indes ebenfalls ein Plus von 5,8 Prozent auf 694'000.