Passagiere etwas ausgabefreudiger

Der Kommerzumsatz lag im Oktober bei 58,3 Millionen Franken. Das entspricht einem Anstieg von 4,8 Prozent. Dabei stiegen die Verkäufe auf der sogenannten Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, um 7,8 Prozent an. Auf der «Landseite» nahmen sie um 0,5 Prozent zu - hier sind die Verkäufe im Shoppingcenter «The Circle» mit eingerechnet.