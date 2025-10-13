Insgesamt reisten im Berichtsmonat 3,05 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz, wie dieser am Montagabend mitteilte. Das waren 3,4 Prozent mehr als im September vor einem Jahr.
Seit Jahresanfang stieg die Zahl der Passagiere damit im Jahresvergleich in jedem Monat an. Auf Jahressicht steuert der Flughafen auf einen neuen Rekordwert bei den Passagieren zu.
Das Plus bei den Reisenden war vor allem auf lokale Fluggäste zurückzuführen. Ihre Zahl legte um 4,8 Prozent zu, während die Zahl der Umsteigepassagiere minimal um 0,1 Prozent zurückging.
Passagiere weniger ausgabefreudig
Der Kommerzumsatz lag im September bei 56,7 Millionen Franken. Das entspricht einem Rückgang von 0,8 Prozent.
Dabei stiegen die Verkäufe auf der sogenannten Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, um 2,4 Prozent an. Auf der Landseite gingen sie hingegen um 5,6 Prozent zurück.
Die Passagiere waren ausserdem im Schnitt weniger ausgabefreudig. So gab jeder Passagier 23,2 Franken am Flughafen aus, was einem Rückgang um 1,0 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Damit setzt sich der Negativtrend der Vormonate fort: Seit Jahresanfang gingen die durchschnittlichen Ausgaben um 1,3 Prozent zurück.
Auch beim Frachtvolumen zeigte sich ein Rückgang: So wurden im September 34'764 Tonnen Fracht abgewickelt - ein Minus von 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
ls/cf
(AWP)