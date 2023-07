Im Juni reisten 2,60 Millionen Personen über den Flughafen Zürich, wie es am Mittwochabend hiess. Das ist zum Vorjahr ein Plus von 20 Prozent. Von den Reisenden waren 1,82 Millionen Lokalpassagiere mit Abflug oder Ankunft in Zürich und die Zahl der Umsteigepassagiere machte mit 770'162 einen Anteil von rund 30 Prozent aus.