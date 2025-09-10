Seit Jahresanfang stieg die Zahl der Passagiere damit im Jahresvergleich in jedem Monat an. Auf Jahressicht steuert der Flughafen auf einen neuen Rekordwert bei den Passagieren zu. Im August hatte der Flughafen mit den Halbjahreszahlen angekündigt, dass der Rekord von 31,5 Millionen Passagieren von 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, vermutlich übertroffen werde. Neu rechnete der Flughafen mit rund 32 Millionen Passagieren.