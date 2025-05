Eine Herausforderung sieht der Flughafen-Chef in der Sicherstellung ausreichender Arbeitskräfte. Politisch und regulatorisch bemängelt er die zunehmenden Einschränkungen in der Luftfahrt: «Wir bewegen uns auf eine 24-Stunden-Gesellschaft hin, aber in der Luftfahrt stehen die Zeichen auf weitere Einschränkungen.»