Rekordgewinn zum Halbjahr

Noch nicht ganz das Niveau von 2019 erreicht haben die Passagierzahlen. So reisten im ersten Halbjahr 14,5 Millionen über den Flughafen Zürich, was zwar gegenüber der Vorjahresperiode einem Plus von 11 Prozent entspricht, aber erst rund 97 Prozent des Vorkrisenniveaus bedeutet. Beim Frachtverkehr entsprach der Umschlag von 215'299 Tonnen ebenfalls erst 95 Prozent des Niveaus von 2019.