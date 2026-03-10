Der Grossteil der Mittel entfiel auf den Standort Zürich, wie die Flughafenbetreiberin am Dienstag mitteilte. Dort beliefen sich die Investitionen auf 503 Mio Franken. Das grösste Einzelprojekt war der Ersatzneubau von Dock A, Tower und Dockwurzel sowie damit verbundene Teilprojekte. Das Vorhaben zähle auch weiterhin zu den zentralen Infrastrukturprojekten des Flughafens für die kommenden Jahre.
Weitere Investitionsschwerpunkte betrafen die Erneuerung der Gepäcksortieranlage, die Weiterentwicklung der landseitigen Passagierflächen sowie den Bau der Frachthalle Rächtenwisen. Zudem übernahm die Flughafenbetreiberin mit dem Radisson Blu Hotel das letzte Gebäude im zentralen Flughafen-Perimeter, das sich bislang nicht im Besitz der Gesellschaft befand.
Das derzeit grösste Auslandsprojekt bleibt der Neubau des Noida International Airport nahe Delhi in Indien. So investierte die Gruppe im Berichtsjahr rund 195 Millionen Franken in dieses Projekt. Nach diversen Verzögerungen hatte der Flughafen in Indien kürzlich die Betriebsbewilligungen erhalten und soll nun «in den kommenden Monaten» eröffnet werden.
Für das laufende Jahr 2026 rechnet das Unternehmen mit Investitionen von rund 350 bis 400 Millionen Franken am Standort Zürich sowie mit weiteren rund 100 Millionen Franken für internationale Projekte.
