Der Grossteil der Mittel entfiel auf den Standort Zürich, wie die Flughafenbetreiberin am Dienstag mitteilte. Dort beliefen sich die Investitionen auf 503 Mio Franken. Das grösste Einzelprojekt war der Ersatzneubau von Dock A, Tower und Dockwurzel sowie damit verbundene Teilprojekte. Das Vorhaben zähle auch weiterhin zu den zentralen Infrastrukturprojekten des Flughafens für die kommenden Jahre.