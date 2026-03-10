Hinter der höheren Ausschüttung steht eine neue Dividendenpolitik, die ab dem Geschäftsjahr 2025 gilt: Demnach sollen künftig 50 Prozent des bereinigten Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Zusätzlich können weitere 25 Prozent ausbezahlt werden, sofern die verzinslichen Nettoschulden weniger als das 2,5-Fache des operativen Gewinns EBITDA betragen. Ende 2025 lag diese Kennzahl mit 1,8 deutlich unter diesem Schwellenwert.