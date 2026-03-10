Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für 2025 eine ordentliche Dividende von 8,50 Franken je Aktie vor, wie der Flughafenbetreiber am Dienstag mitteilte. Das entspricht nahezu einer Verdoppelung gegenüber der regulären Ausschüttung des Vorjahres. Allerdings hatte der Flughafen damals zusätzlich eine Sonderdividende aus Kapitalreserven 1,40 Franken ausbezahlt.
Hinter der höheren Ausschüttung steht eine neue Dividendenpolitik, die ab dem Geschäftsjahr 2025 gilt: Demnach sollen künftig 50 Prozent des bereinigten Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Zusätzlich können weitere 25 Prozent ausbezahlt werden, sofern die verzinslichen Nettoschulden weniger als das 2,5-Fache des operativen Gewinns EBITDA betragen. Ende 2025 lag diese Kennzahl mit 1,8 deutlich unter diesem Schwellenwert.
Geldsegen für Kanton und Stadt
Insgesamt will die Flughafen Zürich AG für das Geschäftsjahr 2025 also rund 261 Millionen Franken an die Aktionäre ausschütten. Ein beträchtlicher Teil davon fliesst an die öffentliche Hand: Der Kanton Zürich, der 33,33 Prozent hält, dürfte damit rund 87 Millionen Franken erhalten. Die Stadt Zürich mit 5 Prozent der Stimmrechte kann mit etwa 13 Millionen Franken rechnen.
Für die öffentliche Hand ist der Flughafen seit Jahren eine wichtige Einnahmequelle. Nur während der Corona-Pandemie wurde die Dividendenzahlung für die Geschäftsjahre 2019 bis 2021 zur Sicherung der Liquidität ausgesetzt.
Seit der Privatisierung im Jahr 2000 hat das Unternehmen 647 Millionen Franken Dividenden an Bund, Kanton und Gemeinden ausgeschüttet, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Hinzu kämen 963 Millionen Franken direkte Steuern in der Schweiz. Insgesamt summiere sich der finanzielle Beitrag damit auf 1,61 Milliarden Franken.
