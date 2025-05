Im April 2025 wurden am Flughafen Zürich insgesamt 22'152 Starts und Landungen registriert. Verglichen mit April 2024 stieg die Zahl der Flugbewegungen damit um 2,3 Prozent, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Die verwendeten Zahlen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge erfasst sind, die nach Instrumentenflugregeln durchgeführt wurden. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten.