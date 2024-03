Das Umsatzplus gegenüber 2019 ist also den Erträgen aus dem Nicht-Fluggeschäft zu verdanken, in dem Kommerzerträge, Parkhäuser, Immobilien sowie die internationalen Beteiligungen zusammengefasst sind. Hier hatte der Flughafen in der Vergangenheit stark investiert, was sich nun auszahlte.