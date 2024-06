Gegenüber dem Mai 2023 stieg die Anzahl Passagiere um 9 Prozent an, wie der Flughafen am Mittwochabend mitteilte. Im Vergleich zum Vorpandemie-Niveau (Mai 2019) entspricht dies einer Steigerung von 2 Prozent. Unterstützend habe gewirkt, dass die Feiertage Pfingsten und Fronleichnam dieses Jahr in den Monat Mai gefallen sind.