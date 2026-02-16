Anreiz für rasche Starts

Mit den passagierbezogenen Gebühren treten auch die höheren Lärmgebühren inkraft. Der Flughafen beantragte eine Erhöhung der Lärmzuschläge für Starts nach 23 Uhr sowie eine zusätzliche Gebührenstufe für Starts ab 23.15 Uhr. Damit solle ein Anreiz geschaffen werden, um im Verspätungsfall möglichst rasch zu starten.