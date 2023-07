Anzahl Flüge noch unter Niveau von 2019

Auch anhand der Flugbewegungen zeigt sich eine deutliche Erholung am Flughafen Zürich. In den zurückliegenden zehn Tagen, in denen in vielen Kantonen und auch in Teilen Deutschlands die Schulferien begannen, stieg die Zahl der Starts und Landungen im Jahresvergleich um mehr als 9 Prozent auf rund 7450 an. Allein am vergangen Wochenende flogen fast 1500 Flugzeuge über den Flughafen Zürich, wie eine Daten-Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt.