Starker Monat Dezember

Ganz überraschend kommt der Rekord nicht. Nachdem der Passagierrekord im Jahr 2024 noch ganz knapp verfehlt wurde, gab es 2025 in jedem Monat ein Wachstum bei den Passagierzahlen. Entsprechend hatte das Management bereits früh im Jahr einen Rekordwert von «rund 32 Millionen» in Aussicht gestellt - eine Marke, die nun klar übertroffen wurde.