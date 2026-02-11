Die Zahl der Passagiere, die im Januar über den Flughafen Zürich flogen, stieg im ersten Monat des Jahres 2026 im Vorjahresvergleich um 6,8 Prozent auf 2,23 Millionen. Dabei legte die Anzahl der Lokalpassagiere um 6,6 Prozent und jene der Umsteigepassagiere um 7,4 Prozent zu. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 2,7 Prozent auf 20'006, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.