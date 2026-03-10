Am Standort Zürich stellt sich das Management für 2026 auf etwas mehr als 33 Millionen Passagiere ein, entsprechend einem Plus von 2 bis 3 Prozent. Die Auswirkungen des Irankriegs seien dabei aus heutiger Sicht und aufgrund der dynamischen Situation aber nur schwer abschätzbar. Der EBITDA soll etwa auf Vorjahresniveau zu liegen kommen, während der Reingewinn unter anderem wegen Kosten und Abschreibungen für Noida tiefer ausfallen dürfte.